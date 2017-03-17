Лавров заявил о целенаправленной дискредитации России на Западе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что на Западе идет целенаправленная кампания по дискредитации России. Об этом он заявил на встрече с представителями некоммерческих организаций, сообщает РИА Новости.

«В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий поддержание стабильности в мировых делах во многом зависит от объективной работы средств массовой информации. Этому не способствует проводимая на Западе целенаправленная кампания по дискредитации России», — заявил Лавров.

Он также отметил, что Москва обеспокоена многочисленными случаями ограничения профессиональной деятельности российских журналистов.

«И мы рассчитываем, что профессиональные ассоциации продолжат способствовать продвижению высоких стандартов журналистской деятельности», — выразил надежду министр.

17 января Лавров резко отреагировал на заявления о российской киберугрозе. Министр отметил, что многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи кибератак со стороны Агентства национальной безопасности США. Среди них он отметил взлом внутренней видеоконференцсвязи ООН, прослушивание президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и руководства ЕС.

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — обратился Лавров к журналистам.

