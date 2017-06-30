Американская пенсионерка попыталась уехать от полицейских на внедорожнике

Сотрудникам полицейского департамента округа Дентон (американский штат Техас) пришлось разбить окно внедорожника, чтобы остановить 81-летнюю женщину, которая отказалась следовать их инструкциям. Видеозапись задержания пенсионерки опубликовали на странице Daily Mail в Facebook 29 июня. За сутки ролик просмотрели более миллиона раз.

Как отмечается в подписях на клипе, женщина не заметила, как выехала на встречную полосу. Американка не поняла, зачем полицейские подошли к ее автомобилю и попросили открыть дверь. Тогда пенсионерка решила уехать от сотрудников правоохранительных органов. Она объяснила, что просто искала ближайшую кофейню.