Подросток отправлял друга за сигаретами и «штрафовал» продавцов в Хабаровском крае

В Вяземском районе Хабаровского края направили в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении молодого человека, штрафовавшего под видом сотрудника Роспотребнадзора торговцев за продажу сигарет его несовершеннолетнему приятелю, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«На досудебной стадии уголовного судопроизводства обвиняемым полностью возмещен причиненный потерпевшим ущерб в общей сумме 47 тысяч рублей», — отмечается в тексте.

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Использовал ли подросток для своих рейдов какие-либо документы, в прокуратуре не уточнили. После совершения покупки он показывал в магазине паспорт своего товарища, а затем «делал вид, что составляет акт проверки, после чего предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Молодому человеку вменяют девять подобных эпизодов. В настоящее время ему уже исполнилось 18 лет.

В апреле 2016 года в столичном супермаркете задержали двух молодых людей, которые под видом сотрудников общественных организаций проверяли торговые точки, сообщается на сайте главка МВД по Москве. При выявлении нарушений они угрожали вызвать полицию и предлагали «закрыть глаза» на недочеты за сумму от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.