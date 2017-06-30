В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не предлагал себя в качестве посредника для организации встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 30 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не пытался, этого не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Песков подчеркнул, встреча Путина и Киссинджера носила частный характер.

Он напомнил, что бывший глава Госдепа приехал в Москву для участия в научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». «В продолжение давних многолетних контактов традиционно президент и экс-госсекретарь используют такое совпадение в графиках для проведения личных встреч», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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29 июня сообщалось, что российский лидер принял 93-летнего американского политика в Кремле. Какие темы они обсуждали в ходе беседы, неизвестно.

В мае Трамп обсудил с Киссинджером отношения с Москвой и ситуацию в Сирии. В конце прошлого года газета Bild писала, что он разработает для американского президента план по нормализации отношений с Россией.

Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. В 1969-1975 годах он занимал пост советника по национальной безопасности США, а с 1973 по 1977 год возглавлял Госдеп. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях США и СССР. В 1973-м он был удостоен Нобелевской премии мира.