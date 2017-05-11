В Совфеде оценили последствия встречи Трампа и Киссинджера для России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил возможное влияние бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на политический курс, которого придерживается американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 11 мая.

«Утверждать, что Трамп будет непременно руководствоваться в своей политике на российском направлении именно советами Киссинджера, — значит плохо знать президента США. Он слушает многих, но действует по-своему», — сказал сенатор, комментируя встречу Трампа с бывшим госсекретарем.

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По мнению Косачева, американский президент уважает Киссинджера и ценит его опыт, но полностью не разделяет его взгляды. «Что именно мог сказать Киссинджер Трампу более-менее известно: с Россией нужно договариваться, без нее никакая архитектура мира не будет работать», — полагает парламентарий. Он добавил, что только время покажет, насколько новая администрация Вашингтона разделяет позицию «ветерана мировой дипломатии».

По данным Breitbart, 10 мая Трамп принял в Белом доме бывшего госсекретаря и обсудил с ним Россию и Сирию. Встреча состоялась после переговоров главы государства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уточняет издание.

93-летний Генри Киссинджер (Хайнц Альфред Киссингер) — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и государственный секретарь страны в 1973-1977 годах.