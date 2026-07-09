Министр спорта пригрозил Европе за недопуск россиян

Министр спорта Дегтярев заявил, что будет добиваться через суд допуска россиян

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет добиваться через суд допуска российских спортсменов к соревнованиям в тех видах спорта, где международные федерации будут препятствовать их возвращению. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев отметил, что впереди предстоит большая работа и что некоторые федерации будут сопротивляться, поэтому эти вопросы планируется решать в судебном порядке. Он добавил, что ряд стран, в частности Прибалтика, Польша и Германия, препятствуют проведению соревнований с участием россиян. По словам министра, все они «постепенно будут лишены права проведения международных соревнований».

Дегтярев охарактеризовал позицию европейцев в Международном олимпийском комитете (МОК) как вызывающую сожаление и раздражение, заявив, что они «полностью оторвались от реальности» и «становятся маргиналами международного спортивного движения». Он пригрозил этим странам судом.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.