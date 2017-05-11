Кремль призвал проявить сдержанный оптимизм в вопросе улучшения отношений с США

Выводы о потеплении российско-американских отношений после встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пока делать рано, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

«Это позитивное явление [встреча Трампа с Лавровым], в то же время здесь нужно со сдержанным оптимизмом пока относиться, потому что впереди ждет большая работа», — сказал официальный представитель Кремля.

