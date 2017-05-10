В Совфеде прокомментировали переговоры Трампа и Лаврова

Переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова были направлены на решение конкретных задач, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру» в среду, 10 мая.

«Это не какая-то формальная встреча, потому что затрагивались глобальные проблемы, по многим из них у нас есть точки соприкосновения, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии. (…) Как сказал Сергей Викторович [Лавров], Трамп очень прагматичный человек, также как и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они не занимаются идеологической пропагандой», — подчеркнул сенатор.

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Он отметил, что со дня вступления в должность президента Соединенных Штатов Трамп «выдержал большое давление».

Переговоры Лаврова с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном состоялись 10 мая в Белом доме. По итогам встречи российский министр назвал сотрудников администрации американского президента «людьми дела». Он подчеркнул, что диалог был «свободен от идеологизированности».

Как передает РИА Новости, Трамп также остался доволен итогами встречи.

12 апреля в Москве прошли переговоры Тиллерсона и Лаврова. После них главы внешнеполитических ведомств встретились с российским президентом Владимиром Путиным.