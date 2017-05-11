Песков обозначил сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится на полях саммита G20 в Гамбурге в июле нынешнего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 11 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи», — сказал Песков журналистам.

2 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге.