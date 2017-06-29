Путин принял Киссинджера в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в четверг, 29 июня.

«На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются», — отметил официальный представитель Кремля.

О чем разговаривали глава государства и бывший госсекретарь, не уточняется.

Материалы по теме Не в службу, а в дружбу С кем из мировых политиков у Путина доверительные отношения

Ранее в четверг стало известно, что Генри Киссинджер приехал в Москву, чтобы принять участие в ежегодном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» 30 июня.

В мае сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с бывшим главой Госдепа отношения с Россией и ситуацию в Сирии. В декабре 2016-го газета Bild писала, что он разработает для американского лидера план по нормализации отношений с Москвой.

93-летний Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. В 1969-1975 годах он занимал пост советник по национальной безопасности США, а с 1973 по 1977 год возглавлял Государственный департамент. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях Соединенных Штатов и Советского Союза. В 1973-м дипломат был удостоен Нобелевской премии мира.