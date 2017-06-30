В японском порту обнаружили ядовитых огненных муравьев из Южной Америки

В японском порту Нагоя обнаружены южноамериканские красные огненные муравьи. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает телекомпания NHK.

Отмечается, что муравьи прибыли в страну на стенке контейнера, который пришел в Японию из Китая. Таким образом, опасные насекомые посетили несколько крупных портов по всему миру. В Японии они были уничтожены.

Это уже второй такой случай: в мае насекомые данного вида были обнаружены в порту Кобе.

Специалисты обеспокоены распространением огненных муравьев по миру, так как их укус чрезвычайно опасен для людей, страдающих аллергией, — контакт может закончиться летальным исходом.

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