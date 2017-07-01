Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днем Помпеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал легализацию однополых браков в Германии последним днем Помпеи. Об этом в субботу, 1 июля, он написал в своем Instagram.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи», — сказал Кадыров. Он выразил уверенность, что необходимо принимать меры для укрепления института семьи. «Альтернативы семье нет и никогда не будет», — подчеркнул он.

Также Кадыров отметил, что, согласно проведенным по его поручению исследованиям, большинство преступлений в Чечне были совершены людьми, выросшими в неполных семьях, в которых нет одного из родителей.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении попросить немецких епископов отлучить от церкви членов бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков. По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является «дьявольским актом», а канцлер ФРГ Ангела Меркель находится «в сговоре с сатаной».

30 июня парламент Германии большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Меркель, входящая в Христианско-демократический союз, утверждает, что голосовала против принятия документа, так как для нее брак — это союз мужчины и женщины.

Помпеи — древнеримский город, располагавшийся недалеко от Неаполя и погребенный под слоем пепла в результате внезапного извержения вулкана Везувия в 79 году.