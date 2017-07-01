Тихонов прокомментировал слова Резцовой о попадании в сборную «через постель»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал глупостью высказывание бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой о том, что в сборную России в 1990-е годы девушек набирали «через постель». Запись Тихонов сделал на своем официальном сайте.

«Был шокирован ее очередной глупостью. Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке. Я хорошо знаю тренеров тех лет и могу сказать, что это вранье чистой воды», — написал Тихонов.

По его слова, Резцова пытается таким образом оправдать свою неудачную попытку вернуться в сборную России в 1997 году, куда ее не взяли «абсолютно по спортивным причинам». «Бросая тень на наш биатлон, ты, Анфиса, подставляешь и свою дочь [Дарью Виролайнен, — прим. «Ленты.ру»]? Она что, тоже пробилась в команду не по спортивному принципу?», — добавил Тихонов.

29 июня Резцова рассказала о «постельном режиме» при выборе девушек в сборную России.

Резцова завоевала золотую медаль в составе сборной СССР на Олимпиаде-88 в Калгари, победив в эстафете четыре по пять километров. Также в активе спортсменки золото в спринте на Олимпиаде-92 в составе объединенной команды СНГ и золото Игр 1994 года в Лиллехаммере в эстафете четыре по 7,5 километра.