Анфиса Резцова поддержала решение судей простить Фуркада за забытые патроны

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поддержала решение судей не наказывать француза Мартена Фуркада, забывшего патроны в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на риторику Фуркада в отношении российских спортсменов, в ситуации, в которой он оказался в Хольменколлене, я на его стороне. Не могу представить, как профессионал такого уровня оказался с четырьмя пустыми обоймами, но решение не наказывать его считаю правильным. Такое могло произойти с кем угодно», — заявила биатлонистка.

По словам спортсменки, немецкая сборная решила не подавать протест, так как «Фуркад ни в чем не виноват», а между биатлонистами должна быть дружба.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта. Фуркад пришел на первый огневой рубеж и начал готовиться к стрельбе, когда понял, что его обоймы пусты. Патроны ему предоставил тренер, что запрещено правилами. Француз в итоге выиграл гонку, а судьи решили его не дисквалифицировать.