Пакьяо потерял титул чемпиона мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну в бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,68 килограмма) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июля, в Брисбене (Австралия). Спортсмены провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну — 117-111, 115-113, 115-113.

Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Тогда он победил американца Джесси Варгаса по решению судей.

Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 — нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 — нокаутом) и одну ничью.