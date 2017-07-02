Си Цзиньпин увидел угрозу безопасности Китая и России в ПРО США в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что американская противоракетная система THAAD, установленная на территории Южной Кореи, нарушает стратегический баланс в регионе, а также наносит ущерб безопасности ряда стран, в том числе Китая и России. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС, опубликованном в воскресенье, 2 июля, накануне его визита в Москву.

«В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность», — подчеркнул Си Цзиньпин, заметив, что ПРО США «ничем не поможет денуклеаризации на [Корейском] полуострове».

Говоря о путях разрешения этого кризиса, председатель КНР выразил уверенность в том, что ситуация может быть урегулирована только путем диалога.

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«Китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идея "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея. Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку», — отметил он.

Соглашение о размещении THAAD в Южной Корее было достигнуто в июле 2016 года на фоне возросшей активности ракетной программы в КНДР. Предполагается, что высокотехнологичные противоракеты будут сбивать угрожающие Сеулу баллистические снаряды. Полное развертывание системы запланировано на конец 2017 года. При этом в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея обязана выплатить миллиард долларов за THAAD. В Сеуле в ответ заявили, что финансировать проект должен Вашингтон, так как именно он несет бремя установки и эксплуатации системы.