Президент Южной Кореи поручил разобраться с неучтенными установками ПРО США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был «шокирован» новостью о том, что США завезли в страну шесть пусковых установок противоракетной системы THAAD вместо двух. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Юн Янг Чан, передает Reuters.

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Мун поручил выяснить, каким образом Вашингтон разместил дополнительные установки без информирования официального Сеула и общественности. Представители американского военного ведомства, равно как и южнокорейские военные, отказались от комментариев, уточняет агентство.

Мун Чжэ Ин, пришедший к власти 10 мая после отстранения от должности прошлого президента Пак Кын Хе, в своей инаугурационной речи заявил, что планирует пересмотреть вопрос размещения в стране системы THAAD. По его словам, американские противоракеты приводят в ярость Китай, который является единственным крупным союзником Северной Кореи.

Соглашение о размещении THAAD в Южной Корее было достигнуто в июле 2016 года на фоне возросшей активности ракетной программы в КНДР. Предполагается, что высокотехнологичные противоракеты будут сбивать угрожающие Сеулу баллистические снаряды. Полное развертывание системы запланировано на конец 2017 года.

28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить за THAAD миллиард долларов. В Сеуле в свою очередь заявили, что за систему ПРО должны платить США, поскольку именно Вашингтон несет бремя установки и эксплуатации системы.