Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи

Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в чьей крови эксперты нашли алкоголь. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — сказал источник. По его словам, после того, как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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В свою очередь представитель областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что дело еще не передано в суд.

21 июня сообщалось, что проведенная в Главном управлении криминалистики (ГУК) Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что кровь погибшего мальчика действительно принадлежит ему — и в ней есть алкоголь. Исследование проводилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» Следственным управлением СКР по Московской области.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в СКР.