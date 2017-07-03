На улицы Кабула вышли протестующие с требованием отставки афганского президента

Десятки активистов вышли на улицы Кабула с требованием отставки правительства. Видео с места событий публикует Ruptly. Поводом для демонстрации стал разгон активистов 2 июня. Тогда свыше тысячи человек вышли на акцию в память о жертвах взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, и потребовали, чтобы президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла покинули свои посты. В результате столкновений с полицией семь человек погибли, еще несколько получили ранения.

31 мая в Кабуле на площади Занбак прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни более 90 человек. Они скандировали антиправительственные лозунги, требуя отставки правительства.