СМИ рассказали о колумбийском отеле для интима с тематическими номерами

Отель Motel Kiss Me, расположенный в городе Кали на западе Колумбии, предоставляет места для интимных встреч. На это заведение обратили внимание ряд СМИ, в частности, газеты Daily Mail и The Sun.

В гостинице оборудованы 180 тематически оформленных номеров. Там, в частности, есть комната, посвященная нацистской Германии (с изображением Адольфа Гитлера). В Motel Kiss Me также фукнционируют номера, посвященные Древнему Египту, Лондону, Нью-Йорку. Кроме того, одно из помещений представляет собой копию ледяной пещеры.

К услугам гостей отеля — джакузи, массажные столы, а также различные специальные приспособления для любовных утех, в том числе и для садомазохизма. В Motel Kiss Me работает секс-шоп.

Стоимость номеров варьируется от 30 долларов за четыре часа для двоих до 90 долларов. Кроме того, помещение можно снять и на 12 часов. Тарифы в таком случае составят от 35 до 110 долларов.

В июне стало известно об открытии в районе колумбийского Кали секс-курорта Good Girls Sex Resort, работающего в формате «все включено». Самый дешевый пакет услуг обойдется клиенту этого заведения в 599 долларов за ночь.