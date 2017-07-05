Элтону Джону отказали в разрешении на посадку в Гамбурге из-за саммита G20

Британский музыкант Элтон Джон отменил выступление, запланированное в Гамбурге на 8 июля, из-за проведения в городе саммита G20. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung в среду, 5 июля.

Причиной стал отказ городских властей предоставить самолету артиста разрешение на посадку в аэропорту Гамбурга. Это произошло из-за усиленных мер безопасности, связанных с прибытием в город глав 20 государств.

«Организаторы до последнего надеялись, что все получится. Однако возникло слишком много неопределенности, и нужно было принять решение», — заявил пресс-секретарь певца.

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Представитель Джона добавил, что исполнитель выразил сожаление по поводу сорванного концерта. «Я хотел бы извиниться перед всеми своими фанатами за эти неприятности», — процитировал он музыканта.

Отмечается, что другой аэропорт, «Гамбург-Финкенвердер», пытался получить необходимые разрешения, однако было уже поздно.

Элтон Джон в данный момент гастролирует с программой Wonderful Crazy Night. Выступление в Гамбурге планировали посетить 10 тысяч поклонников. Следующий концерт певца в городе должен состояться 5 декабря.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.