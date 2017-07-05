ФАС предложит странам ООН вместе бороться с картелями

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложит странам ООН усилить взаимодействие в антимонопольной сфере, в том числе через создание электронной платформы, где будет собираться информация об антиконкурентных делах со всего мира. Об этом ТАСС рассказал замглавы антимонопольного ведомства Андрей Цыганов.

Он сообщил, что ФАС подготовила проект, который предлагает странам ООН активнее сотрудничать при расследовании дел. В частности, такое взаимодействие может касаться антиконкурентных действий мировых корпораций и международных картелей, отметил Цыганов.

Проект, по его словам, будет официально представлен в четверг, 6 июля главой ФАС Игорем Артемьевым. «Мы очень надеемся, что он будет поддержан, не вызовет отторжения и противодействия», — отметил представитель ведомства.

«Мы хотим, чтобы страны-участники Организации объединенных наций могли более эффективно сотрудничать между собой — не просто в обмене какой-то информацией, а при рассмотрении конкретных нарушений закона, потому что понятно, что если какая-то транснациональная компания хулиганит на российском рынке, значит, она хулиганит и в других странах», — заявил он в кулуарах 16-й межправительственной экспертной группы ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

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Цыганов отметил, что тех принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками, разработанного еще в 1980 году, в современных условиях недостаточно.

При этом, пояснил Цыганов, подготовленный проект не касается самих правил конкуренции. Речь в нем идет об инструментах взаимодействия между конкурентными ведомствами: «какие формы сотрудничества являются законными, какие нет, можно ли раскрывать конфиденциальную информацию, полученную в ходе расследования, какие нужны механизмы защиты этой конфиденциальной информации».

В ФАС считают, что странам необходимо принять Конвенцию по борьбе с картелями, которая будет обязательна к исполнению, поскольку практически все картели являются транснациональными.