Частные кладбища предложили создать в Подмосковье из-за дефицита мест

В Подмосковье следует разрешить создание частных кладбищ в целях борьбы с дефицитом мест для захоронений. Об этом заявил зампредседателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин, передает в среду, 5 июля, ТАСС.

Депутат отметил, что сейчас кладбища могут быть только государственными или муниципальными. «Как вариант выхода из ситуации с дефицитом земельных участков для размещения погостов — это проработка закона о частных кладбищах», — сказал он.

«Сегодня из-за дефицита (...) фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, создают условия, когда на горе людей процветает спекуляция. Подобного быть не должно», — подчеркнул Волнушкин.

По его мнению, инвесторы могут заняться поиском, покупкой земли и организацией всех необходимых процедур. В итоге в Московской области будет создана конкуренция в сфере ритуальных услуг.

4 июля Волнушкин сообщил, что места для захоронений на существующих кладбищах Подмосковья заканчиваются. По его словам, на территории области 1615 погостов, они близки к заполнению. При этом действует из них тысяча, еще 84 закрыты и 439 не предоставляют места.

В мае сообщалось, что в России появилась электронная карта кладбищ, на которой можно найти место захоронения человека по его имени и годам жизни. При этом на сайте нельзя просто просмотреть весь список: необходимо вводить данные о конкретном человеке.