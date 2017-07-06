Восемь человек погибли в давке на бесплатном футбольном матче в Малави

Восемь человек погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел перед товарищеским матчем между «Нияса Биг Буллетс» и «Сильвер Страйкерс». Встреча была приурочена к 53-й годовщине независимости Малави от британского колониального господства. Вход на арену, вмещающую 40 тысяч человек, сделали свободным.

По этой причине, когда тысячи людей поспешили на свои места перед стартовым свистком, образовалась давка. Ее жертвами стали восемь человек, в том числе семь детей. Десятки человек пострадали. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти.

Несмотря на случившееся, матч состоялся и завершился победой «Нияса Биг Буллетс» со счетом 2:1. Президент Малави Питер Мутарика выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что правительство страны окажет им помощь.

В ночь на 4 июня в туринской фан-зоне произошла давка. Болельщики собрались посмотреть финал лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Один из подростков в толпе закричал и поднял руки вверх, имитируя поведение террористов-смертников. В результате образовалась давка, в которой погиб один человек. Число пострадавших превысило 1500.