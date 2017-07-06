S&P констатировало рост интереса иностранных инвесторов к России

Интерес иностранных инвесторов к России за последние 8-12 месяцев вырос до максимума. На этом фоне растет вероятность повышения суверенного кредитного рейтинга страны. Об этом в четверг, 6 июля, заявил директор отдела «Рейтинги финансовых институтов» S&P Борис Копейкин, сообщает Rambler News Service.

«Такого интереса к тому, что происходит в России, не было уже несколько лет», — сказал он. Несмотря на колебания нефтяных цен, влияние санкций, страна остается частью глобальной экономики. «Мы остаемся интересными всему миру. И здесь можно работать», — добавил Копейкин.

Вероятность повышения суверенного кредитного рейтинга России S&P оценивает в 30 процентов, сообщил он. «Это ни в коем случае не гарантия», — добавил представитель агентства. По его словам, важнейшим событием за прошедшие 12 месяцев стал пересмотр прогноза по рейтингу России. «С марта мы видим вероятность его повышения», — подчеркнул Копейкин.

4 июля агентство Reuters писало о том, что прогноз изменения суверенного кредитного рейтинга России, который сейчас находится на «мусорном» уровне, не внушает оптимизма из-за угрозы введения новых санкций США, низких цены на нефть и сомнений относительно восстановления экономики страны.

В марте S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив рейтинг BB+.