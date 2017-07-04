Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России

Прогноз изменения суверенного кредитного рейтинга России, который сейчас находится на «мусорном» уровне, не внушает оптимизма из-за угрозы введения новых санкций США, низких цены на нефть и сомнений относительно восстановления экономики страны. Об этом во вторник, 4 июля, передает Reuters.

«Восстановление экономики [России] в целом довольно слабое (...), наблюдается небольшой подъем внутреннего потребления, инвестиций, но он не столь силен», — сказал Рави Бхатия, директор направления «Суверенные рейтинги» международного рейтингового агентства S&P Global. «Комментарии аналитика указывают на отсутствие гарантий того, что S&P повысит рейтинг России до инвестиционного уровня по итогам следующего пересмотра, запланированного на сентябрь», — отмечает агентство.

В публичных выступлениях чиновники выражают уверенность в скором повышении рейтинга, но в частных беседах они признают, что это не произойдет в ближайшие несколько месяцев. «Российский чиновник, знакомый с процессом присвоения рейтингов, сказал, что международные агентства абсолютно не готовы повысить рейтинг России до конца 2017 года», — указывает Reuters.

В марте S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив рейтинг в иностранной валюте «BB+».

Месяцем ранее агентство Moody's подтвердило «мусорный» уровень суверенного кредитного рейтинга России «Ba1», но улучшило прогноз до «стабильного» с «негативного».

Fitch Ratings, единственное из «большой тройки» агентств, подтвердило инвестиционный уровень рейтинга России — на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

В сентябре 2016 года старший управляющий S&P по суверенным и международным рейтингам Кристиан Эверс заявил, что агентство вряд ли повысит рейтинг России в течение одного-двух лет.