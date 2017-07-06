Из-за шквалистого ветра 60 населенных пунктов Пермского края остались без света

Более 60 населенных пунктов Пермского края остались без электроэнергии из-за урагана. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».

В ночь на четверг, 6 июля, на Пермский край обрушился ураган, скорость ветра достигла 25 метров в секунду. Падающие из-за порывов деревья обрывали провода линий электропередач. Отключены оказались 227 трансформаторных подстанций. Перебои зафиксировали в Перми, Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском и Юсьвинском районах.

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В «Пермэнерго» введен особый режим работы, к местам обрыва отправлена 31 бригада энергетиков, общим составом 114 человек. По сообщению специалистов, работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить 6 июля, в первой половине дня.

Ранее в июле глава МЧС Владимир Пучков заявил, что середина лета станет сложной порой для российских спасателей из-за осадков, резких перепадов температур, порывистого ветра.