Литовский суд назначил обвиненному в шпионаже россиянину 10 лет заключения

Гражданина России Николая Филипченко, обвиненного в Литве в шпионаже, признали виновным. Окружной суд Вильнюса приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает в пятницу, 7 июля, Delfi.

Суд счел полностью доказанной вину Филипченко в покупке информации, интересующей российские спецслужбы. Как отмечается, мужчина в течение нескольких лет совершал направленные против Литвы действия. «Преступления были частью его работы, результатом выбранного образа жизни», — заявил судья.

Литва при этом утверждает, что мужчина является сотрудником российских спецслужб.

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23 июня литовская прокуратура потребовала приговорить мужчину к десяти с половиной годам заключения. По версии обвинения, задержанный в 2015 году Филипченко якобы пытался вместе с другими лицами завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы с целью установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента страны Дали Грибаускайте.

Россиянин свою вину не признает. Он отказался давать показания в суде и настаивает, что никакого вреда Литве не причинял.

В феврале литовский суд приговорил бывшего офицера вооруженных сил республики Сергея Пусина и гражданина России Сергея Моисеенко к лишению свободы по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.