В Литве потребовали десять лет заключения для обвиненного в шпионаже россиянина

Литовская прокуратура потребовала приговорить к десяти с половиной годам заключения гражданина России Николая Филипченко, обвиненного в шпионаже. Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение дела в пятницу, 23 июня, передает портал Delfi.

Оглашение приговора назначено на 7 июля. По версии обвинения, Филипченко якобы пытался вместе с другими лицами завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы с целью установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте.

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Россиянин отказался признать вину и давать показания в суде, настаивая, что никакого вреда Литве не причинял.

В феврале литовский суд приговорил бывшего офицера вооруженных сил республики Сергея Пусина (Пушина) и гражданина России Сергея Моисеенко к лишению свободы по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой. Как утверждало обвинение, Пусин во время службы на базе военно-воздушных сил Литвы в период с 2012 по 2014 год передал России с помощью Моисеенко сведения военного характера.