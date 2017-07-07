Назначен новый вице-премьер Крыма

Новый вице-премьер Республики Крым Владимир Серов будет заниматься вопросами энергетики, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом чиновник сообщил в пятницу, 7 июля, передает РИА Новости.

«Главой республики поставлены задачи и цели, которые надо реализовать в трех министерствах, которые буду я курировать. Это министерство транспорта, министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство топлива и энергетики», — описал круг своих обязанностей Серов.

Материалы по теме Уволен по собственному желанию Что стоит за громкими отставками в Крыму

Кандидатура Серова как заместителя председателя правительства регион была согласована парламентом Крыма 7 июля. Ранее чиновник являлся главой администрации городского округа Судак.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставку руководителей трех региональных ведомств: министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Также, по словам Аксенова, по собственному желанию уволится мэр Ялты Андрей Ростенко.