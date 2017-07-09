Боттас выиграл австрийский Гран-при «Формулы-1»

Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за Mercedes, выиграл Гран-при Австрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла 9 июля на трассе «Ред Булл Ринг», в Шпильберге. Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим — австралиец Даниэль Риккардо Red Bull. Британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал на четвертой позиции.

Россиян Даниил Квят из итальянской команды Toro Rosso пришел к финишу 16-м.

Накануне Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, выступающие за команду Red Bull, подрались во время хоккейного матча перед Гран-при Австрии.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет а Великобритании с 14 по 16 июля.