Пилот Red Bull Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана

Австралийский пилот Red Bull Дэниель Риккьярдо стал победителем восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Риккьярдо занял первую строчку со временем 2 часа 3 минуты 55,570 секунды. Вторым финишировал финн Вальттери Боттас из Mercedes (+3,904 секунды). Третий результат у канадца Лэнса Стролла из Williams (+4,009).

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду Toro Rosso не сумел финишировать. На 11-м кругу у него возникли проблемы с болидом, он сошел с дистанции. После этого гонка была приостановлена. Лидировавший к тому моменту британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал пятым.

Личный зачет пилотов возглавляет Себастьян Феттель из Ferrari (153 очка), вторым идет Хэмилтон (139), третьим — Боттас (111). Риккьярдо с 92 очками занимает четвертую строчку.