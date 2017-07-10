Хоккеист «Питтсбурга» приготовил завтрак в чаше Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Крис Куниц приготовил завтрак в чаше Кубка Стэнли. Фотографию разместил хранитель трофея Филипп Притчард в Twitter.

«Крис Куниц и его дети начинают свое утро с Кубка... Снова», — написал Притчард в комментарии под публикацией.

12 июня «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилл Предаторс» со счетом 2:0. Общий счет — 4:2. При этом «Пингвинс» сумели защитить титул, завоеванный в сезоне-2015/2016.

Куниц провел 71 матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (9 голов и 20 результативных передач) очков. В 20 играх плей-офф в его активе 11 баллов (2+9).