Московская прокуратура оправдала действия МЧС во время майского урагана

В прокуратуре Москвы заключили, что у МЧС не было оснований для экстренного предупреждения людей во время столичного урагана 29 мая. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на ответ из надзорного ведомства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

В результате проверки было установлено, что бездействие спасателей обусловлено информацией от синоптиков в тот день, что скорость ветра не превысит 22 метра в секунду. Это ниже минимальной планки, установленной приказом МЧС для объявления чрезвычайной ситуации.

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В связи с этим в прокуратуре полагают, что «оснований для принятия мер реагирования» в отношении ответственных лиц в спасательном ведомстве нет.

Ранее, 21 июня, сообщалось о смерти 56-летнего мужчины, получившего тяжелые повреждения во время урагана в Москве 29 мая. Все это время он был в больнице в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, общее число жертв от удара стихии в тот день достигло 17. Перед этим 5 июня скончался пострадавший во время бедствия восьмилетний мальчик из Люберец.

29 мая в Москве и Подмосковье прошел сильный ливень с грозами и сильным ветром с порывами до 28 метров в секунду. Стихией повалено 14 тысяч деревьев, повреждена кровля 240 зданий, около двух тысяч машин. Жители города не получили заблаговременно экстренного предупреждения об урагане от сотовых операторов.