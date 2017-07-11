Кадыров уличил судей в предвзятости к российским боксерам и бойцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил арбитров в предвзятом отношении к представителям бойцовского клуба «Ахмат» и нашел решение по выходу из сложившейся ситуации. Об этом во вторник, 11 июля, он написал в своем Telegram-канале.

«Я призываю наших спортсменов не подвести наш народ, руководство государства, нашу страну, и наказать тех, кто против нас. Побеждать вчистую, отправляя в нокаут соперников, не оставляя противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас. Лучше проигрыш в честном бою, чем победа по сомнительным судейским баллам», — написал Кадыров.

По его словам, в последних поединках судьи были предвзяты по отношению к российским боксерам Умару Саламову и Виталию Бигдашу, а также к бразильскому бойцу Фабрисиу Вердуму, представляющему «Ахмат».

9 июля в бою в рамках шоу UFC 213 Вердум проиграл голландцу Алистару Овериму раздельным решением, несмотря на то, что отправлял соперника в нокдаун. Бразилец подал апелляцию на исход противостояния.

2 июля в Брисбене Салатов уступил австралийцу Дэмьену Хуперу судейским решением и утратил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма. За день до этого Бигдиш в рамках турнира One Championship Light of а Nation по очкам проиграл представителю Мьянмы Аунгу Ла Н Сангу.