ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области проводит проверку в связи с информацией о раскрытии персональных данных более 17,7 тысячи человек. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе структуры, передает Rambler News Service.

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В отделении ПФР заверили, что соблюдают все требования по защите персональных данных. «В случае, процитированном на информационных ресурсах, порядок передачи данных был регламентный — сведения передавались с соблюдением всех установленных требований по защищенным каналам связи с использованием средств криптозащиты», — отмечается в сообщении.

Web-разработчик Сергей Дерябин в коллективном блоге для IT-специалистов Geektimes сообщил, что одно из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области организовало рассылку с данными, включающими в себя даты рождения, адреса регистрации и СНИЛС 17 752 человек.