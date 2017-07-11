Шведские парламентарии обвинили Эрдогана в геноциде и военных преступлениях

Несколько шведских депутатов обвинили турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении правил ведения войны. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает The Local.

Как отмечает издание, такое обвинение шведские парламентарии впервые выдвинули в отношении турецкого лидера. По мнению пяти депутатов из левой и «зеленой» партий, все эти преступления совершаются преимущественно в населенных курдами районах Турции.

Подача заявления стала возможна благодаря принятому в 2014 году закону: по его положениям, «каждый, кто с целью частично или полностью уничтожить группу людей по национальному или этническому признаку, виновен в геноциде». Международная прокуратура Швеции отметила, что сбор доказательств и рассмотрение обращения займет некоторое время.

Карл Шлитер, депутат от «зеленой» партии, выразил надежду, что парламентарии других европейских стран последуют примеру шведских коллег.

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Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков.