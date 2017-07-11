Кудрин назвал ставку ЦБ в конце года

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин предсказал инфляцию в диапазоне 8,25-8,5 процента по итогам года, сообщает «Интерфакс». «Мой прогноз по ключевой ставке ЦБ был 8,5 процента на конец года. Я так и думаю, что 8,5 процента, а может быть даже на 0,25 процентного пункта будет ниже», — сказал он.

Экс-министр добавил, что ускорение инфляции в июне не несет рисков для достижения целевого показателя Банка России в 4 процента. По его словам, рост цен в последние несколько недель связан с сезонным удорожанием продуктов, а также с повышением тарифов.

Материалы по теме Шансы на свалке Ралли вице-премьеров: как руководители правительства обращаются с угрозами

В середине июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году.

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9 процентов годовых. Регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Также в сообщении ЦБ говорится, что существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля.