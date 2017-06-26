Шансы на свалке

Аналитики Citigroup предрекают «конец рублевого рая». А Минфин размещает новые выпуски еврооблигаций. ЦБ видит в аномальных летних холодах инфляционные риски и не спешит радикально снижать ключевую ставку. В то же время Минэкономразвития именно с погодой связывает майский скачок ВВП. Умеют ли руководители правительства превратить угрозу в шанс?

Аркадий Дворкович

Многомесячная битва за «Почту России», похоже, заканчивается победой Аркадия Дворковича. По данным «Ведомостей», именно с его подачи новым главой почтовой службы может стать замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

Аркадий Дворкович (справа) Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Воскресенский — бывший подчиненный Дворковича. С 2004 по 2008 год он работал в экспертном управлении президента, которым в эти годы как раз руководил будущий вице-премьер. Так что, если соответствующее назначение состоится, «Почта России» станет даже ближе к своему правительственному куратору, чем прежде.

Единственный вопрос — как Дворкович будет расплачиваться за такой щедрый подарок? Ведь в борьбе за право провести своего человека в «главные почтальоны» он обошел таких «тяжеловесов», как глава «Ростеха» Сергей Чемезов и президент Сбербанка Герман Греф. Иными словами, нельзя исключать, что Дворковичу придется отдать «проигравшим» что-то взамен. Либо заручиться поддержкой не менее влиятельных союзников.

Игорь Шувалов

Первый вице-премьер становится едва ли не самым большим «технооптимистом» в правительстве. Теперь под шуваловским полемическим огнем оказались те, кто предрекает масштабный рост безработицы из-за повального «заболевания» цифровой экономикой.

Игорь Шувалов Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

«Более вероятно, как это и случилось в ХХ веке, будет сокращаться длительность рабочей недели. Не только на материальном производстве, но и так называемые белые воротнички, которые сейчас зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени. Естественным следствием этих процессов станут усиление внимания к собственному развитию, рост спроса на услуги образования и здравоохранения», — парирует Шувалов.

Хотя о социальных издержках тотальной автоматизации и роботизации говорят не только западные инноваторы, вроде Илона Маска. Если цифровая экономика будет развиваться по неверному пути, это приведет к росту неравенства доходов населения и возможностей на рынке, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А помощник президента Андрей Белоусов говорит о 10 миллионах безработных к 2025 году, в случае если на фоне технологического прорыва и, соответственно, роста производительности труда правительство пойдет еще и на повышение пенсионного возраста.

Шувалов, в отличие от Белоусова, не относится к числу радикальных противников пенсионной реформы. Но обуславливает ее достижением общественного консенсуса. Поэтому для первого вице-премьера важно дезавуировать «белоусовские страхи». Тем более что подопечный Шувалова и разработчик правительственной экономической программы — глава Минэкономразвития Максим Орешкин — выступает за повышение пенсионного возраста.

Дмитрий Рогозин

Казне — экономия, вице-премьеру — влияние. Рогозин предлагает «увязывать между собой» инвестпроекты, касающиеся Арктики. Поскольку сейчас их нескоординированность «влечет неэффективное расходование средств и не позволяет добиться желаемого мультипликативного эффекта».

Дмитрий Рогозин (справа) Фото: Андрей Пронин / «Коммерсантъ»

Если эта идея будет одобрена — то «арктическим» координатором, скорее всего, станет профильная госкомиссия во главе с самим Рогозиным. И значит, без его визы ни один топливный гигант не сможет работать в Арктике.

Такое развитие событий, безусловно, повысит аппаратный вес «оборонно-космического» вице-премьера. Но одновременно, увеличится и число рогозинских противников. Притом что и сейчас правительственный куратор ОПК не может пожаловаться на их недостаток.

Дмитрий Козак

Москва реновируется, а Севастополь — уже не планируется. Временно исполняющий обязанности севастопольского губернатора Дмитрий Овсянников приостановил процесс принятия генплана, вызвавшего в городе не меньший резонанс, чем в столице — реновация.

Дмитрий Козак Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Основной аргумент градоначальника — не все замечания жителей еще учтены и не все их права собственности зарегистрированы. Но незадолго до этого демарша Овсянников обсуждал судьбу севастопольского генплана с Дмитрием Козаком. Было решено продлить срок сдачи проекта — с конца 2017-го на конец 2018-го. Кроме того, вице-премьер предложил привлечь к работе над генпланом представителей Минобороны. А именно с этим ведомством в свое время возникали серьезные земельные разногласия у Алексея Чалого, одного из главных лоббистов нового генплана.

Впрочем, нельзя сказать, что ради Сергея Шойгу Козак и Овсянников окончательно оттеснили бывшего «народного мэра» на обочину городской жизни. Единомышленник Чалова — бизнесмен Олег Николаев — по распоряжению врио губернатора назначен гендиректором «Корпорации развития Севастополя».

Юрий Трутнев

Охотников хотят лишить земли. Юрия Трутнева не устраивает эмбарго на использование охотничьих угодий для выдачи «дальневосточных гектаров». Активизировать борьбу с местными лендлордами вице-премьер решил после звонка одного из «колонистов»-отказников на прямую линию с Владимиром Путиным. Тем более что президент признал: на Дальнем Востоке «очень много ведомственной земли: и Минобороны, и Академии наук, и всего, что связано с природоохраной».

Юрий Трутнев Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Но Трутнев не застрахован от фальстарта. Едва ли федеральную власть устроит тотальный передел ведомственной земельной собственности на Дальнем Востоке. И неслучайно в списке президентских поручений по итогам прямой линии «дальневосточного гектара» касается лишь пункт об ускорении процедур государственного кадастрового учета земельных участков, расположенных в ДФО, и обеспечении достоверности данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы.

Александр Хлопонин

Резонансные испарения от балашихинской свалки обошли стороной «экологического» вице-премьера. Основной удар на себя принял подчиненный Хлопонина — глава Минприроды Сергей Донской.

Александр Хлопонин Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Правда, неизвестно, что хуже в Год экологии — оказываться «мальчиком для битья» всякий раз, когда обнаруживаются бреши в защите окружающей среды, или, несмотря на формальную причастность к данной проблематике, фактически самоустраниться от нее. Тем более что после назначения Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, Хлопонина уже никак не назовешь незаменимым звеном в национальной системе экологического регулирования.

Виталий Мутко

Российская футбольная больше всего голов забила в ворота Виталия Мутко. После того как Россия довольно быстро выбыла из Кубка конфедераций, спортивному вице-премьеру намного сложнее отбивать выпады своего давнего оппонента Валерия Газзаева, который говорит о глубоком кризисе отечественного футбола. Причем, в отличие от Мутко, Владимир Путин готов согласиться с такой оценкой.

Виталий Мутко Фото: Андрей Пронин / «Коммерсантъ»

«Когда я разговариваю со специалистами мирового уровня и спрашиваю, будут играть наши спортсмены или нет, они говорят — нет, потому что слишком много легионеров и слишком мало внимания уделяете вопросам подготовки смены, то есть мало внимания вопросам развития детско-юношеского футбола», — заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос Газзаева во время прямой линии.

«Позиция главы государства понятна. Он заботится о развитии детско-юношеского футбола, подготовке доморощенных игроков. Нужно защитить своих футболистов и поддержать их карьерный рост. Мы все это реализуем», — комментирует Мутко, но при этом оговаривается: «Престиж страны зависит не только от сборной, но и от клубов на международной арене. Будем делать так, чтобы удовлетворить всех. Это важно».

Хотя в иных случаях профильный вице-премьер не настолько сильно озабочен «удовлетворением всех». Например, он не сожалеет, что стадион «Краснодар-Арена», построенный владельцем «Магнита» Сергеем Галицким, не сможет принять у себя матчи ЧМ-2018. По словам Мутко, площадка не проходит по количеству мест — их 39 тысяч, а для мундиаля надо не менее 45. Но показательно, что именно молодежную академию ФК «Краснодар», также созданную Галицким, Путин упомянул в качестве положительного примера «импортозамещения» в отечественном футболе.

Ольга Голодец

Брянский перинатальный центр, создание которого Путин поставил в свое время в заслугу Ольге Голодец, приостановил работу спустя три месяца после открытия. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту массовой смерти новорожденных. С апреля по июнь в медучреждении скончались 12 младенцев.

Ольга Голодец (в центре) Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Сами медики ссылаются на то, что в центр поступали пациентки с проблемной беременностью практически со всей Брянской области. Но, во-первых, для этих целей он и создавался. А во-вторых, показательно, что консультанты из Минздрава, по информации «Ленты.ру» из источников, близких к ведомству, ставили вопрос о дополнительной подготовке медицинских кадров и улучшении качества ведения первичной медицинской документации. На кадровые пробелы указывали проверяющие из брянского управления Ространснадзора еще до открытия центра.

Медперсонал, чья квалификация явно не дотягивает до выполнения поставленных задач, — проблема вовсе не одной Брянской области. И периферийным этот «недуг» отечественного здравоохранения тоже не назовешь. Пациенты столичных поликлиник и больниц тоже нередко могут наблюдать, как современное и явно недешевое диагностическое оборудование простаивает из-за отсутствия специалистов, умеющих им пользоваться.

Именно поэтому общий уровень затрат государства на медицину или умение социального вице-премьера выбить необходимые суммы из дефицитного бюджета не играют особой роли. Эти усилия напрасны, пока не меняется система медобразования. Для этого как минимум необходимо тесное взаимодействие Минздрава и Минобрнауки. А эти министерства, хотя и входят в один блок, не замечены в стремлении выстраивать межведомственные коммуникации. Как впрочем, и в беспрекословном подчинении профильному вице-премьеру.