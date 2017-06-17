Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России

Правительство держит на контроле ситуацию с переходом российских пилотов на работу в иностранные авиакомпании. Об этом в субботу, 17 июня, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передает ТАСС.

«Мы отслеживаем эту ситуацию все время. Дефицита сейчас нет», — сказал он.

По словам Дворковича, «плохо, что часть пилотов уезжает», но подобная проблема есть в любой профессии. «Главное готовить (кадры), в постоянном режиме этим занимаемся», — заверил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня предоставить ведомству информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.

9 июня стало известно о том, что с 2014 года Россию покинули более 300 специалистов высшей квалификации. Еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства. Российских пилотов за границей привлекает более высокий оклад. Например, средняя зарплата пилота в Китае составляет от 17 тысяч до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, КВС — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

Ситуацией с утечкой пилотов за границу озаботились в Госдуме, однако, в Минтрансе заявили, что «большой проблемы в этом нет».

В то же время группа «Аэрофлот» объявила, что вводит стимулирующие единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. В частности, командир воздушного судна при поступлении на работу в авиакомпанию будет получать 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч.

