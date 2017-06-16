Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки

Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году. Об этом, передает ТАСС, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, перерыв в изменении ставки может быть взят более, чем на одно заседание совета директоров.

«У нас нет предопределенности и по шагу: 0,25 или 0,5 процентных пункта. И мы допускаем, что мы можем взять паузы, и не на одно заседание, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации», — сказала она.

По ее словам, ЦБ обсуждает возможность публикации прогнозов о дальнейшем движении ключевой ставки. Однако, оговорилась она, сначала «нужно провести некоторую информационную работу и подготовку, чтобы этот прогноз не воспринимался как жесткое обязательство Центрального банка».

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Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Также в сообщении ЦБ говорится, что существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля.