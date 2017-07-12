Додон допустил вступление Молдавии в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна может стать членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Станем ли мы членами союза на каком-то этапе? Я не исключаю. Считаю, что для Молдавии это было бы правильным, но это решит народ, мы проведем референдум в нужный момент», — отметил Додон.

Он добавил, что первый шаг по сотрудничеству с ЕАЭС Кишинев сделал в начале апреля, когда был подписан меморандум о сотрудничестве. «Второй шаг — подача заявки на получение статуса наблюдателя, эту заявку рассмотрели в Бишкеке, в октябре, скорее всего, по ней будет принято окончательное решение», — сказал молдавский лидер.

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Игорь Додон ранее выступал с критикой сложившихся между Молдавией и ЕС отношений. В частности, в мае он обратился к европейским чиновникам с призывом заморозить пакет помощи Кишиневу в размере 100 миллионов евро. В январе он заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В декабре 2016-го Додон сообщил, что распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. Вместе с тем он отмечал, что не имеет ничего против Евросоюза.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.