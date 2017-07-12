Фильмы Marvel бесплатно покажут зрителям с инвалидностью

Объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» и компания Disney объявили о старте социальной программы «Миссия Marvel», посвященной развитию киносреды для зрителей с инвалидностью. Об этом в среду, 12 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Проект предусматривает расширение числа доступных кинотеатров для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и трудностями видео- и аудиовосприятия. Он будет реализован на базе сети кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк» и «Пионер», уже адаптированных для посещения зрителями с инвалидностью.

«Именно потому, что наши зрители должны иметь возможность смотреть то, к чему они хотят приобщиться в удобное время, там, где им удобно и спокойно, наши кинотеатры поддержали доступную киносреду. Мы не ограничиваем, а расширяем возможности для людей. Кино, как жанр искусства, теперь доступно всем», — рассказал о задачах проекта председатель совета директоров киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Александр Мамут.

На первом этапе «Миссии Marvel» в 10 кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк» пройдут бесплатные показы фильмов Marvel. Программа стартует 12 июля с премьеры блокбастера «Человек-Паук: Возвращение домой» и продлится до декабря, когда на экраны выйдет «Тор 3: Рагнарек». В нее также войдут предыдущие картины Disney по комиксам Marvel.

На втором этапе «Миссия Marvel» перейдет на постоянную основу с регулярными показами новых фильмов в адаптированных кинозалах с целью создания инклюзивной среды для всех кинозрителей.

По словам гендиректора Disney в России Марины Жигаловой-Озкан, выбор лент Marvel для этой социальной программы не был случайным: «Marvel — это вселенная героев, которых объединяет неравнодушие. Мы хотели, чтобы истории Marvel вдохновляли людей и помогали им поверить в себя».

Бизнесмен Александр Мамут выкупил киносеть «Синема Парк» в марте 2017 года. Сделка по приобретению 75 процентов акций сети «Формула Кино» была закрыта его структурой A&NN в апреле 2017-го. «Синема парк» и «Формула кино» занимают около 14 процентов российского рынка по числу залов.