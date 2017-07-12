ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз по российской добыче нефти в 2017 году на 30 тысяч баррелей в день — до 11,07 миллиона бочек в сутки. Соответствующая информация содержится в июльском докладе картеля.

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Таким образом, ОПЕК ждет, что производство нефти в России в 2017-м снизится на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с показателями прошлого года. При этом в 2018 году производство вырастет на 170 тысяч баррелей в день до уровня в 11,24 миллиона бочек.

Кроме того, в докладе сказано, что 14 стран ОПЕК в июне добывали 32,61 миллиона баррелей нефти в день (плюс 393,5 тысячи баррелей по сравнению с маем). Наибольший прирост производства зафиксирован в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

Ранее, 7 июля, The Wall Street Journal со ссылкой на представителей картеля написала, что ОПЕК допускает возможность ограничения добычи нефти в Ливии и Нигерии. Один из собеседников издания заявил, что рост производства в этих странах мешает планам ОПЕК по поддержанию нефтяных котировок.

Картель и независимые производители нефти в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.