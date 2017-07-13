Потерявший сознание игрок «Аякса» получил необратимое повреждение мозга

Футболист голландского «Аякса» Абделхак Нури получил необратимые повреждения головного мозга. Об этом сообщается в аккаунте клуба в Twitter.

«В это трудное время мы думаем и молимся о нем и людях, которых он любил», — говорится в сообщении.

По информации AjaxDaily, большая часть мозга 20-летнего спортсмена не функционирует. Шансов на выздоровление нет.

8 июля Нури был доставлен в больницу после потери сознания в товарищеском матче против немецкого «Вердера». Врачи оказывали ему помощь прямо на поле. После чего футболист был доставлен в больницу на вертолете и введен в состояние искусственной комы. Сообщалось, что причиной потери сознания стала сердечная аритмия.

В сезоне-2016/2017 Нури провел девять матчей за основную команду «Аякса», в которых не отметился забитыми мячами.