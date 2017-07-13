Тимакова опровергла информацию о сокращенных из-за рейтинга поездках Медведева

Глава правительства и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в ближайшее время посетит три региона, в которых в сентябре пройдут выборы. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, передает ТАСС.

«Медведев как председатель партии принимает активное участие в предвыборной кампании в тех регионах, в которых она идет», — сказала Тимакова, уточнив, что в двух таких областях глава кабмина уже побывал.

Информацию «Ведомостей» о том, что Медведев сократил поездки в предвыборные регионы из-за снижения рейтинга, Тимакова назвала несоответствующей действительности. «Газета не потрудилась изучить сайт премьер-министра, где есть все его поездки, а также встречи с губернаторами», — добавила она.

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Ранее 13 июля «Ведомости» написали, что лидер «Единой России», вопреки ожиданиям партийцев, не включился в региональную избирательную кампанию. Готовящихся к выборам кандидатов, как отмечало издание, посещает президент Владимир Путин.

Близкий к Кремлю собеседник газеты объяснил малую активность Медведева его низкими рейтингами, на которых отразились весенние скандалы, связанные с видеорасследованием Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».

С апреля Владимир Путин посетил несколько предвыборных регионов. 9 июля в Екатеринбурге президент встретился с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. 27 июня в Ижевске он пообщался с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым. 25 апреля в Рыбинске глава государства пожелал удачи на выборах врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову.