Президент поддержал решение врио главы Ярославской области идти на выборы

Президент России Владимир Путин поддержал решение временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова баллотироваться на выборах главы региона в сентябре. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 апреля.

«Надеюсь, что у вас все получится. Надеюсь также, что люди вас поддержат на выборах в сентябре. Я желаю вам удачи», — сказал глава государства на встрече с Мироновым.

Российский лидер также отметил, что у Миронова на посту врио губернатора многое получается. «Я вижу, что вы работаете с удовольствием. (…) Задачи, конечно, очень большие, вы разработали программу развития (региона), это очень хорошо, с участием граждан, представителей бизнеса. Надо ее выполнять», — добавил Путин.

