МВД воспротивится полуголым толпам во время ЧМ-2018

МВД не допустит хождения полуголых толп во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой, слова которого приводит ТАСС.

«На чемпионате мира нам это обязательно необходимо сделать. В наших городах не будет хождения полуголых толп по улицам и площадям. Такие факты будут однозначно жестко пресекаться», — рассказал Горовой, отметив, что не все города-организаторы турнира готовы обеспечить изоляцию нетрезвых людей из общественных мест.

«Личному составу надо дать инструментарий. Я буду благодарен, если эти 11 городов подойдут к этой профилактической работе с пониманием», — подчеркнул первый замглавы МВД.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.