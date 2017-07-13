Песков оценил «жесткий» разговор Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о его «очень жестком» разговоре с российским лидером Владимиром Путным. Его слова в четверг, 13 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже говорили, что он [Трамп] задавал прямо и четко вопросы его интересовавшие, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина», — напомнил представитель Кремля.

Он также повторил слова российского президента о том, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений, взаимовыгодных отношений. «И, конечно, мы приветствуем любых политиков, которые имеют аналогичный настрой», — добавил Песков.

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Кроме того, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-то внутренние дела, напомнил в заключение представитель Кремля.

Ранее президент США рассказал, что в ходе встречи с российским коллегой вел себя очень требовательно. «Я был очень жестким в общении с Путиным», — сказал Трамп в интервью Reuters. Он также добавил, что у него с российским лидером «очень важные» отношения.

Однако президент США пожалел, что не спросил, действительно ли Путин поддерживал его во время президентской гонки в США в 2016 году.

Первая личная встреча президентов России и США состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Общение лидеров продлилось 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с Дональдом Трампом удалось установить личные взаимоотношения.