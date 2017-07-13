Внешний долг России вырос за полгода на 15 миллиардов долларов

В первом полугодии 2017 года внешний долг России увеличился на 3 процента, или на 15,5 миллиарда долларов. На 1 июля он составил 529,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка.

Основная доля обязательств по-прежнему пришлась на негосударственные небанковские сектора экономики. Их совокупный внешний долг вырос до 351,6 миллиарда долларов, что на 2,4 процента больше, чем в начале года.

Внешний долг органов государственного управления в январе — июне увеличился на 20,5 процента, до 47,2 миллиарда долларов, обязательства банковского сектора сократились на 4,8 процента, до 113,7 миллиарда долларов. При этом долг Центробанка вырос на 39 процентов, до 17,1 миллиарда долларов.

По данным на 1 апреля нынешнего года, российский внешний долг вырос на 16 миллиардов долларов, до 529,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 января внешний долг России составлял 514,1 миллиарда долларов.

